عبدالمهدي: التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الاوربي يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم

2019/07/24 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، وفود دول الاتحاد الاوربي، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين العراق والدول الاوربية في ملف مكافحة الارهاب وتبادل الآراء حول كيفية التعامل مع الاعداد الكبيرة من المعتقلين الدواعش لينالوا عقابهم العادل وفق القانون.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن “بالغ ترحيبه بالوفود الاوربية التي تمثل فرنسا وبريطانيا والمانيا وهولندا وبلجيكا والسويد”، متمنيا لهم “طيب الاقامة في بغداد”.





وأكد عبدالمهدي، ان “حضور هذا الوفد الكبير دليل على الاهتمام بهذه العلاقة المتنامية والرغبة بتطويرها، وان التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الاوربي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وامننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.





وابدى اعضاء الوفد وسفراء الاتحاد الاوربي، “ترحيبهم بمواقف الحكومة العراقية ومبادراتها وبفتح حوار بين العراق واوربا حول هذا الموضوع”.

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