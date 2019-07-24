النفط تعلن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر حزيران

2019/07/24 | 16:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت وزارة النفط، مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر حزيران الماضي، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو).





وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر حزيران الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و(705) الف برميل ، بإيرادات بلغت (6) مليارات و(157 ) مليونا و(867) الف دولار”.





وأضاف، انه “كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان (3) مليون و(162) الف و(559) برميلا ، بايرادات بلغت (194) مليونا و(632) الف و(115) دولارا ، فيما بلغت الصادرات من حقل القيارة (735) الف و(766) برميلا ، بايرادات بلغت (20) مليونا و(318) الف و(178) دولارا”.





وأوضح البيان، ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ (60،347) دولاراً”، مبينا ان “الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل (39) شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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