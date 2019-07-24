التعليم تشدد على تطبيق إجراءات الرصانة العلمية في الجامعات والكليات الأهلية

2019/07/24 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

‎شدد وزير التعليم العالي قصي السهيل، على أهمية تطبيق إجراءات الرصانة العلمية ومعاييرها في الجامعات والكليات الأهلية.





‎وقال السهيل في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “الوزارة وضعت الخطط والمعايير الرصينة للنهوض بمؤسسات التعليم الأهلي ليكون قطاعاً رديفاً ومكملاً للتعليم الحكومي”.

وأضاف، أن “العمل جار على ترصين مستوى الجامعات والكليات الأهلية بما يتوافق مع المعايير العلمية لقانون التعليم الأهلي في العراق”.

وأكد الوزير، “ضرورة تطبيق آليات ذات أنظمة الكترونية لمتابعة مواقف حضور الطلبة وغياباتهم, وتفعيل نظام إعارة خدمات التدريسيين من الجامعات الحكومية إلى نظيراتها الأهلية, وآلية الترقيات العلمية ونشر البحوث”.





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