عبد المهدي: التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الاوروبي يسهمان بتحقيق المصالح المشتركة

2019/07/24 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، أن التقارب والتفاهم بين العراق والاتحاد الاوروبي يسهمان بتحقيق مصالحنا المشتركة وامننا ويخدمان الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

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