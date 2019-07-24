محافظ بغداد يبحث مع مدراء التربية المشروع الوطني لبناء المدارس واستعدادات العام الدراسي المقبل

2019/07/24 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للهيئة التربوية بحضور جميع مدراء التربية في جانبي الكرخ والرصافة، الاستعدادات اللازمة للمشروع الوطني لبناء المدارس و استعدادات استقبال العام الدراسي الجديد.واستمع المحافظ، خلال الاجتماع الذي حضره عدد من اعضاء مجلس محافظة بغداد، الى شرح مفصل عن استعدادات كل مديرية لهذا المشروع الحيوي المهم […]

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