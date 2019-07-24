الكشف عن الزي الجديد لمنتخبنا الوطني لكرة القدم

2019/07/24 | 16:16

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[بغداد-اين]كشفت شركة جيفوفا عن التصميم الجديد لزي المنتخبات الوطنية العراقية والذي سيرتديه لاعبو تلك المنتخبات في البطولات والمشاركات القادمة .واختارت الشركة تصميما يحاكي التصاميم الحديثة لازياء منتخبات عالمية من خلال استخدامها للالوان الرسمية التي يتيديها المنتخب وهما اللونين الابيض والاخضر .ويتكون التصميم من وجود حركات لونية من نفس اللون بدرجات متفاوته في اللون الاخضر الكامل واللون الابيض الكامل ويتوشح الزي بالعلم العراقي في اعلى الجهة اليسرى يقابله اسم وشعار الشركة في الجهة اليمنى .يذكر ان الاتحاد العراقي كان قد كشف عن تعاقده مع شركة جيفوفا لتصميم وتنفيذ ملابس منتخباته الوطنية بعد انهاء التعاقد مع شركة جاكو التي كانت تصمم وتنفذ ازياءه سابقا.

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