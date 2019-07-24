العراقيون والايرانيون في صدارة الاجانب الاكثر شراءا للعقارات في تركيا

2019/07/24 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حافظ العراقيون على المرتبة الأولى من بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بـ3337 عقارا، بحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول".

حافظ العراقيون على المرتبة الأولى من بين الأجانب الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري بـ3337 عقارا، بحسب تقرير نشرته وكالة "الأناضول".وجاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بـ2202 عقار، يليهم الروسي بـ1264 عقارا، فالسعوديون في المرتبة الرابعة بـ1094 عقارا، فالأفغان بـ987 عقارا.ووفقا للتقرير فقد سجلت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا رقما قياسيا في النصف الأول من العام الحالي، وبلغت 19952 عقارا، بعائدات قدرها 3 مليارات دولار.المصدر: "الأناضول"

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