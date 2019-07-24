إعتماد تقنية حديثة لزراعة محصول الفراولة بطريقة الرفوف

2019/07/24 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… كشفت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن إعتماد تقنية حديثة لزراعة محصول الفراولة بطريق الرفوف لزيادة الإنتاج لوحدة المساحة والتخلص من الأمراض والفطريات.وأفادت الوزارة في بيان، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، أنها “أجرت تقنية حديثة لزراعة محصول الفراولة بطريقة الرفوف وبدون تربة بإستخدام مخلفات جوز الهند (الكوكو بيت) من قبل […]

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