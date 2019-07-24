المحمداوي : الكتل الكبيرة ستبقى مهيمنة على المشهد السياسي

2019/07/24 | 16:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي , أن الكتل الكبيرة ستبقى مهيمنة على المشهد السياسي في ظل القانون الانتخابي واحد فاصلة تسعة بالعشرة .وقال المحمداوي , ” إن هذا القانون سيؤدي إلى عزوف في المشاركة بالانتخابات ويجسد الانظمة الشمولية والدكتاتورية “.وأضاف المحمداوي , أن الشارع العراقي كان ينتظر الإصلاح من الكتل السياسية …

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