2019/07/24 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، تشكيلات الوزارة كافة، بمضاعفة الجهود لاداء الواجبات بالشكل الصحيح.وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “الياسري اجرى جولة لعدد من تشكيلات الوزارة منها فوج طوارىء بغداد الخامس ومركز شرطة باب المعظم وعدد من السيطرات في شوارع بغداد”.واكد الياسري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الياسري يوجه بمضاعفة الجهود لاداء الواجبات بشكل صحيح وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري يوجه بمضاعفة الجهود لاداء الواجبات بشكل صحيح) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري يوجه بمضاعفة الجهود لاداء الواجبات بشكل صحيح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).