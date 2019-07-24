الحشد يحاصر مجموعة من عصابات داعش في جبال سنجار

2019/07/24 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر مصدر امني في الحشد لموقع "الغدير"، ان" اشتباكات قد اندلعت بين عناصر داعش و الحشد العشائري في قرية خانا شهوانيه شرق سنجار قرب معمل سمنت سنجار جهة الجبل غربي الموصل.واضاف، أن" مجموعة من عناصر داعش تسللت إلى داخل قرية باب الخان بقضاء سنجار بالقرب من معمل سمنت سنجار من جهة قرية الكولات وهم محاصرين الأن داخل الجبل".انتهى..م.م

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