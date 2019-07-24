2019/07/24 | 16:26

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مجلس الديوانية يشكل لجنة للتحقيق في "وفاة طفلة" بالمستشفى العام

كلمة -

بغداد

اعلن مجلس محافظة الديوانية، يوم الأربعاء، تشكيل لجنة

تحقيقية بشأن وفاة طفلة في مستشفى المحافظة العام.

وذكر رئيس المجلس في بيان له ان "رئيس المجلس جبير سلمان الجبوري،

وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة حسين الكارضي رئيس لجنة الصحة في

مجلس المحافظة، وبعضوية السيد اياد الميالي رئيس لجنة العلاقات

العامة، ورحيم زوري الممثل القانوني لمجلس المحافظة، بخصوص وفاة

الطفلة رفيف نتيجة ابتلاعها لب جوز الذي وافاها الاجل في طوارئ

المستشفى العام في الديوانية".

واكد انه "ستتخذ كل الاجراءات القانونية بحق المقصرين".

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