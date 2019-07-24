2019/07/24 | 16:26

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الصالحي يحذر من حرب أهلية في "كركوك" بسبب الانتخابات المحلية

كلمة -

بغداد

حذر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، يوم

الأربعاء، من احتمالية أن يؤدي إجراء انتخابات مجالس المحافظات في

كركوك المزمع إجراؤها في أبريل/ نيسان 2020، لحرب أهلية تغير خارطة

العراق الجغرافية والسياسية.

وذكر الصالحي في تغريدة على تويتر، أن "الانتخابات التي ستجري في

كركوك شريان العراق النفطي، إما تكون سببا في الحفاظ على الوضع

السياسي بالبلاد إذا دققت سجلات الناخبين، أو تكون مفتاحا لحرب

أهلية لا سمح الله تغير خارطة العراق الجغرافية والسياسية إذا تم

إبقاء السجلات المزورة دون تدقيق".

وأقر مجلس النواب العراقي (البرلمان) الاثنين، التعديل الأول لقانون

انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2018، مع إجراء الانتخابات

المحلية في كركوك مع بقية المحافظات لأول مرة منذ عام 2005.

وما تم الاتفاق عليه بخصوص كركوك ضمن القانون هو التزام المفوضية

بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في كركوك ما بين البطاقة التموينية

وهوية الأحوال المدنية على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين

السجلين من سجل الانتخابات في موعد أقصاه 31 يناير/كانون الثاني

2020، ويستثنى منه من اجتازوا المادة 140.

وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين

في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان،

ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء

استفتاء يحدد السكان بموجبه فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام

للإقليم شمالي البلاد أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في

بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن

المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الأكراد بغداد

بالمماطلة في تنفيذ المادة.‎

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