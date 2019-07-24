عمادها العشائر.. الأمن النيابية تتحدث عن خطة أمريكية لخلق الفوضى في العراق

2019/07/24 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / خاص… اتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، القوات الأمريكية بمحاولة خلق الفوضى في العراق من خلال تسليح بعض العشائر الموالية لها في بعض المناطق.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي لـ/ المعلومة /، ان “القوات الأمريكية في العراق تجري تحركات لبعض العشائر الموالية لها من أجل تسليحها وتجهيزها بغية نشر الفوضى في بعض المناطق […]

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