2019/07/24 | 16:27

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بالفيديو..



قوة مشتركة من الجيش والحشد تقتل اربعة دواعش في سنجار

الاربعاء

24

تموز

2019 :

04:19 pm

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قوة من قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى بالاشتراك مع قطعات الجيش

العراقي تشتبك مع عناصر عصابات داعش الإرهابية وتقتل اربعة منهم

خلف معمل اسمنت سنجار

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