اخماد حريق اندلع بأربعة محال لبيع الخشب شمالي البصرة

2019/07/24 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} أعلنت مديرية الدفاع المدني في البصرة، الأربعاء، إخماد حريق اندلع في أربعة محال تجارية لبيع الخشب في ناحية عز الدين سليم (الهوير سابقا) شمالي المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "حريقا اندلع نتيجة تماس كهربائي في إحد المحال ثم توسع إلى المحال المجاورة".واضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني في قضائي القرنة والمدينة وناحية الهوير شاركت في إخماده".انتهى

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