مؤكداً ان الإعداد سيبدأ منتصف الشهر المقبل  , مشرف فريق الدفاع المدني جبار محسن: ثقتنا عالية بيوسف وطموحنا العودة بقوة للمنافسة على التأهل الى الممتاز

2019/07/24 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اثير الشويلي اعرب مشرف فريق الدفاع المدني جبار محسن عن سعادته بالتعاقد مع الجهاز الفني للفريق الكروي للنادي اليوم الاربعاء في مقر حيث سمت الهيئة الإدارية للنادي كاظم يوسف مدربا ومحمد ناصر مدرب حراس مرمى بغية قيادة الفريق الكروي للموسم المقبل٢٠١٩-٢٠٢٠ ، وسبق للمدرب ان قاد الفريق في الموسم قبل الماضي وحقق نتائج

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