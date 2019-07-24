اليورو يهبط لأقل مستوى في شهرين بسبب بيانات اقتصادية قاتمة

2019/07/24 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نزل اليورو لأقل مستوى في شهرين مقابل الدولار يوم الأربعاء بفعل بيانات اقتصادية ضعيفة وتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يفتح الباب لتيسير كبير في السياسة النقدية بداية من الأسبوع المقبل.

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