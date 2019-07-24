صندوق النقد يحذر بشان الاقتصاد العالمي: بحاجة لحلول سريعة

2019/07/24 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع استمرار المخاطر السلبية في الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، خفض صندوق النقد الدولي تقديرات النمو الاقتصادي العالمي للمرة الرابعة في 9 أشهر خلال تحديث لنظرته المستقبلية للاقتصاد العالمي نصف السنوية.

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