تمتد لشهرين .. مجلس النواب يبدأ عطلته التشريعية في هذا الموعد !

2019/07/24 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تيار الحكمة علي البديري، اليوم الأربعاء، عن موعد تعطيل مجلس النواب جلساته لمدة شهرين.

وقال البديري، ان “مجلس النواب، سوف يعقد يوم غد الخميس اخر جلسة له، ثم يدخل في عطلته التشريعية، والتي تمتد لمدة شهرين”.

وبين ان “مجلس النواب سوف يدخل في عطلة، وهناك الكثير من القوانين المهمة معطلة، بسبب الخلافات السياسية، فوقت البرلمان، انتهى بالصراعات السياسية على الوزارات والدرجات الخاصة، ونسى عمله الرئيسي وهو تشريع القوانين” وفق رأيه.

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