ادارة الطلبة: مفاوضات الاندية مع لاعبي فريقنا غير شرعية

2019/07/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – SPORT NOW تستغرب الهيئة الادارية لنادي الطلبة تحركات ادارات أندية الدوري الممتاز لكرة القدم على اللاعبين دون الالتزام بأخلاقيات العمل الرياضي، مؤكدة انها غير شرعية.وشهدت الايام القليلة الماضية مفاتحة عدد من اللاعبين والجلوس معهم للتفاوض بهدف الحصول على خدماتهم في الوقت الذي تربطهم عقود رسمية وفِي نادي الطلبة لدينا

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