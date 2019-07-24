وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماعاً مع مسؤولي الاتحادات الرياضية الإيرانية بطهران

2019/07/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد وزير الشباب والرياضةاحمد رياض العبيدي، اليوم الأربعاء، اجتماعا مشتركا مع مسؤولي الاتحادات الرياضية الايرانية في قاعة الاكاديمية الوطنية الايرانية بطهران.

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