أسلحة مواجهة الإرهاب

2019/07/24 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ماهر ضياء محيي الدين… العمليات العسكرية المستمرة للحشد الشعبي والقوات الأمنية لتطهير بعض المناطق ومنها الطارمية ليست كافية ،بل بحاجة إلى خطوات أخرى للحد من نشاطات المجموعات الإرهابية.المجموعات الإرهابية تنظيمات على مستوى عالي جدا من التنظيم والقوة لأن من يقف وراءها جهات أو دول عظمى لأسباب معروفه من الجميع.منذ تحرير الموصل […]

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