عضو بمجلس كربلاء: مصالح المسؤولين سبب زيادة المقالع المتجاوزة

2019/07/24 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء… كشفت عضو مجلس محافظة كربلاء بشرى حسن عاشور، الاربعاء، عن وجود اتفاقات ومصالح بين متنفذين ومسؤولين ما أدى الى ازدياد نسبة المقالع المتجاوزة.وقالت عاشور لـ/ المعلومة /، إن “التجاوز على المقالع في مناطق غرب كربلاء مستمر ، بسبب مصالح بعض المسؤولين الحكوميين وبعض الجهات المتنفذة في المحافظة”.وأضافت، أن “هناك أوراق ووثائق […]

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