انقلاب الأتباع.. تظاهرات صدرية ضد تحالف “سائرون” في البصرة

2019/07/24 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق يعتزم أتباع التيار الصدري بزعامة #مقتدى_الصدر، في محافظة #البصرة، الخروج بتظاهراتٍ ضد تحالف “#سائرون” مساء اليوم الأربعاء.وقال أحد أعضاء تنسيقية التظاهرة لـ”الحل العراق“، إن «عدداً […]

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