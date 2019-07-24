2019/07/24 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعبّرت نقابة الصحافيين في إقليم كردستان العراق عن تضامنها مع مثيلتها في فلسطين، بالتزامن مع أنباء عن زيارة وفد من الصحافيين العرب، بينهم عراقيون إلى "إسرائيل".

نقابة الصحافيين في إقليم كردستان العراق: ندعم قضية الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة

قالت النقابة ببيان صدر في 24 تموز/يوليو، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تناولت وسائل الإعلام هذه الأيام خبرًا عن ذهاب وفد من صحافيي العراق والدول العربية إلى "إسرائيل"، ونحن في مجلس نقابة صحافيي إقليم کردستان، وبهذه المناسبة، نعبر عن تضامننا الكامل مع زملائنا في النقابة الفلسطينية في قضيتهم الوطنية وقضاياهم المهنية".

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لفتت نقابة إقليم كردستان العراق إلى أننا "ندعم قضية الشعب الفلسطيني المشروعة بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة وتطبيق كل القرارات الدولية التي تخص الشعب الفلسطيني".

وأثارت زيارة عدد من الصحافيين العرب من بينهم عراقيون إلى "إسرائيل"، غضبًا كبيرًا وتفاعلًا على عدة مستويات داخل البلاد وخارجها، فيما هددت بغداد بـ"عقوبات رادعة" بحق من يقدم على خطوة مماثلة.

كانت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي قالت سابقًا، إن الوفد سيزور مركز تخليد ذكرى "الهولوكوست" والكنيست والأماكن المقدسة في القدس.



فيما أوضح بيان وزارة خارجية الاحتلال أيضًا أن وفد الصحافيين المذكور سيزور أيضًا حيفا والناصرة وتل أبيب، بالإضافة إلى لقاءات مع أعضاء في الكنيست ومسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالإضافة إلى أكاديميين إسرائيليين.

فيما قالت نقابة الصحافيين في بغداد ببيان صدر في 23 تموز/يوليو، إنها "اطلعت على الأنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من أن وفدًا يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل"، مستنكرة تلك الزيارة "التي تتقاطع تمامًا مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لأرض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي".

هددت نقابة الصحافيين في بغداد بإجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحافي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل الآن ومستقبلًا بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة

كما هددت النقابة، بـ"اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة بحق أي صحفي عراقي تثبت زيارته لإسرائيل الآن ومستقبلًا بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".

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