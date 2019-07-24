2019/07/24 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شاهد..



بعثة الحج العراقية تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح تفويج الحجاج

جهود كبيرة تبذلها بعثة الحج العراقية والجهات الساندة في سبيل

إنجاح تفويج الحجاج وتقديم الخدمات اللازمة لهم من نقل وسكن وإطعام

وغيرها من الخدمات حيث تحرص الهيئة على أن يتمتع الحاج بأفضل

الخدمات.

تقرير: حسين رياض

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. بعثة الحج العراقية تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح تفويج الحجاج) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. بعثة الحج العراقية تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح تفويج الحجاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).