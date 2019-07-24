بالصور.. حريق يلتهم سيارة للحجاج العراقيين

2019/07/24 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نشب حريق في سيارة تقل الحجاج العراقيين في الديار المقدسة.

وذكر مصدر {للفرات نيوز} ان" حريق نشب في مؤخرة سيارة تقل الحجاج العراقيين في الديار المقدسة".وأشار الى ان" الحريق لم يسبب أي خسائر بشرية او مادية باستثناء احتراق مؤخرة السيارة".انتهى

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