مقتل 5 ارهابيين في سنجار بعملية نوعية

2019/07/24 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قتلت القوات الامنية 5 ارهابيين من عناصر داعش بعملية نوعية في سنجار.

وذكر بيان لخلية الاعلام الامني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "مقتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار، خلال عملية أمنية نفذتها "قوة من لواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وفوج طوارئ العاشر، وفقا لمعلومات دقيقة لقيادة عمليات نينوى" .انتهى

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