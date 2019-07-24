2019/07/24 | 16:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- {بغداد: الفرات نيوز} قتلت القوات الامنية 5 ارهابيين من عناصر داعش بعملية نوعية في سنجار.
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وذكر بيان لخلية الاعلام الامني في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان "مقتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار، خلال عملية أمنية نفذتها "قوة من لواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وفوج طوارئ العاشر، وفقا لمعلومات دقيقة لقيادة عمليات نينوى" .انتهى
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل 5 ارهابيين في سنجار بعملية نوعية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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