المـــرور العـــامة تحدد موقعين لتجديد اجازات السياقة في الكرخ والرصافة

2019/07/24 | 17:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مديــر المـــرور العـــام اللواء زهيرعبادة الخفاجي ، بان يكون تجديد اجازات السياقة التابعة للمشروع الموازي في موقعي الرستمية لسكنة الرصافة والغزالية لسكنة الكرخ ، علماً ان الموقعين المذكورين للتجديد فقط .وقرر الخفاجي، أن يكون الدوام الرسمي لمواقع التسجل أعتباراَ من الساعة ( 8 ) صباحاَ ولغاية الساعة ( 6 ) مساء ويستمر عمل […]

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