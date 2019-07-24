2019/07/24 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الاربعاء، بياناً بعد انعقاد مؤتمر حزب الدعوة الأخير، معرباً عن شكره الى المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والاجتماعية.

وقال المالكي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان الى المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والاجتماعية والأحزاب والقوى الوطنية وشيوخ العشائر والقبائل العراقية الأصيلة الذين قدموا التهاني لانعقاد الموتمر السابع عشر لحزب الدعوة الاسلامية واعادة انتخابنا أميناً عاما للحزب".

واضاف "نتمنى ان تكون هذه المناسبة ومثيلاتها عاملاً إيجابياً مشجعاً لتعـزيز وحـدة الصف بين العراقيين، وتثبيت مبادئ الديمقراطية والعمل المشترك من أجل خدمة العراق وشعبه الكريم".





يذكر ان حزب الدعوة الاسلامية عقد في (13 تموز 2019) مؤتمره السنوي، وجدد خلاله انتخاب نوري المالكي امينا عاما له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يصدر بياناً بعد انعقاد مؤتمر حزب الدعوة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يصدر بياناً بعد انعقاد مؤتمر حزب الدعوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).