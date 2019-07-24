التعليم تعلن فتح الاستمارة الالكترونية بتعديل الترشيح لخريجي السنة الدراسية السابقة

2019/07/24 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، فتح الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعديل الترشيح لخريجي الدراسة الاعدادية من السنة الدراسية السابقة 2018/2017.

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