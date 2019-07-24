الإعلام الأمني: قتل 5 إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار بعملية أمنية نوعية

2019/07/24 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، قتل 5 إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار بعملية أمنية نوعية.

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