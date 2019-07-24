المالكي يصدر بياناً بعد انعقاد مؤتمر حزب الدعوة

2019/07/24 | 17:12

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بغداد:سومر نيوز

اصدر الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي، الاربعاء، بياناً بعد انعقاد مؤتمر حزب الدعوة الأخ...

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