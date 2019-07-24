الإعلام الأمني تعلن مقتل خمسة

2019/07/24 | 17:12

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن مقتل خمسة "ارهابيين" في جبال سنجار.

وقالت الخلية في بيان تلقت ...

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