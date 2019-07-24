2019/07/24 | 17:12

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت بعثة الحج وصول اكثر من 33 الف حاج عراقي الى الديار المقدسة.

وذكر بيان للبعثة تلقت سومر نيوز نسخة...

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