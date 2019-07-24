2019/07/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تناول ثلاث وجبات من السمك أسبوعيا، يقلل بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية،اليوم الأربعاء،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: تناول ثلاث وجبات سمك أسبوعيا يجنبك مرضا خطيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).