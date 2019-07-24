2019/07/24 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس النواب تأجيل حسم ملف المناصب الخاصة الى الفصل التشريعي المقبل، بعد زوبعة طويلة من التصريحات على مدى الاسبوعين الماضيين.

وأبلغت الكتل السياسيـة ممثليهـا في مجلس النواب، الاتفاق على تأجيل التصويت على مرشحـي الدرجات الخاصـة ومناصب الوكالات الى الفصل التشريعي المقبل، وذلك بعد سلسلة طويلة من المواقف والتصريحات وتبادل التهديدات بين الكتل السياسية من جهة والحكومة من جهة أخرى.

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