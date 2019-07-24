2019/07/24 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلاغ ضد ابو تريكة بتهمة التحريض على الشرطة المصرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/24 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاغ ضد ابو تريكة بتهمة التحريض على الشرطة المصرية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاغ ضد ابو تريكة بتهمة التحريض على الشرطة المصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).