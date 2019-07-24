وديع العبيدي - في علم اجتماع العرب

2019/07/24 | 17:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي وديع العبيديفي علم اجتماع العرب..(1)عروبة بلا انتماء..انتماء بلا عروبة..ليس كلّ من تحدث بالعربية أو كتب بها، عربيا.العربية انتماء وخُلُق..هل كلّ من تحدث الألمانية صار ألمانيا، أم كل من تحدث الصينية صينيا.هناك أسباب كثيرة، لانتشار اللغة خارج محيطها ووسطها الاجتماعي.ويبقى ان لكل امرئ لغته الأم، الأصلية، القديمة، المتشربة في دمه، ولا ينفصل عنها، لأنها جزء أساسي في تكوينه.

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