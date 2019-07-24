2019/07/24 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت خلية الاعلام الامني مقتل "ارهابيين" خلال عملية امنية نفذتها قوة عراقية بجبال سنجار بمحافظة نينوى.وذكر بيان للخلية، ان "٥ إرهابيين قتلوا شرقي سلسلة جبال سنجار، خلال عملية أمنية نفذتها قوة من لواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وفوج طوارئ العاشر".واضاف ان العملية نفذت وفقا لمعلومات دقيقة لقيادة عمليات نينوى.

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