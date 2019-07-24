الشمري معلقاً على طلبه مقاعد حج لأبناء عشيرته: تزوير بهدف التسقيط

2019/07/24 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادنفى عضو مجلس النواب سلام الشمري، الاربعاء، تقديمه طلباً للسفير السعودي للحصول على مقاعد حج اضافي لأبناء عشيرته.

وقال الشمري في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الطلب المقدم إلى السفير السعودي في العراق للحصول على (200) مقعد حج (لقبيلة شمر) غير صحيح ومزور”.

وأتهم الشمري “بعض الجهات السياسية بتلفيق هذا الكتاب بهدف التسقيط السياسي والنيل منه”.

وانتشرت في وسائل الاعلام وثيقة تحتوي على طلب مقدم من النائب عن سائرون سلام الشمري، إلى سفير المملكة العربية السعودية في بغداد، لمنح 200 تأشيرة دخول لقبيلة شمر.

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