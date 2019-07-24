بسبب موازنة “إقليم كردستان”.. القضاء يصعّد تجاه وزير المالية

2019/07/24 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادوجه القضاء، اليوم الأربعاء، بإجراء تحقيق أصولي بالدعوى المقدمة ضد وزير المالية فؤاد حسين بشأن تطبيق قانون الموازنة على إقليم كردستان.

وأظهرت وثيقة اطعلت عليها “كلكامش برس”، توجيه القضاء بإجراء تحقيق أصولي بالدعوى المقدمة من النائبين عن تحالف سائرون أنعام الخزاعي وجواد الموسوي ضد وزير المالية فؤاد حسين بشأن تطبيق قانون الموازنة على اقليم كردستان.

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