2019/07/24 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة… حذر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الولايات المتحدة من اي مغامرة تجاه ايران ، مشيرا الى أن اي عمل مشابه للسيناريو العراقي قد يكون اسوأ بكثير وان الناس سينسون تنظيم القاعدة .ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا الهندية في تقرير ترجمته وكالة / المعلومة /، عن خان قوله في كلمته امام المعهد الامريكي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء الباكستاني يحذر أمريكا من أي مغامرة تجاه إيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء الباكستاني يحذر أمريكا من أي مغامرة تجاه إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).