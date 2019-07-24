تفاصيل جديدة بشأن هجوم داعش على سنجار.. تفجير إنتحاري وفرار ارهابيين الى هذه الجهة

2019/07/24 | 17:23

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بغداد اليوم _ نينوى

كشف مصدر أمني بمحافظة نينوى، اليوم الاربعاء، تفاصيل جديدة عن هجوم عناصر من تنظيم داعش على ق...





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