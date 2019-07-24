2019/07/24 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن مقتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار.وذكرت الخلية في بيان” ان عملية أمنية نفذتها قوة من لواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشر وفوج طوارئ العاشر، وفقا لمعلومات دقيقة لقيادة عمليات نينوى، اسفرت عن مقتل ٥ إرهابيين شرقي سلسلة جبال سنجار”./انتهى

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