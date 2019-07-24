التعليم العالي ترفع عدد جامعات الابتعاث الى روسيا لـ40 جامعة بدلا من 4

2019/07/24 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق رفعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدد جامعات الابتعاث الى روسيا للعام الدراسي ٢٠١٩/٢٠٢٠ .وزادة الوزارة عدد الجامعات المتاحة امام الطلبة الى 40 جامعة بعد ان كانت اربع جامعات فقط، مما يتيح خيارات اوسع للطلبة .

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