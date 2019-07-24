عملية أمنية في جبل شنگال تسفر عن مقتل مجموعة داعشية والعثور على جثتي المختطفين الايزيديين

2019/07/24 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال نفذت قوة مشتركة من الجيش والحشد الشعبي وقوات حماية ايزيدخان في قضاء شنگال بمحافظة نينوى، اليوم الاربعاء 24/7/2019، عملية امنية مشتركة اسفرت عن قتل أربعة من عناصر تنظيم داعش وأسر أخر، وعثرت القوات على جثث ايزيديين اختطفوا أمس.قال شهود عيان ل ايزيدي 24 “، “ان ايزيديين خرجوا يوم أمس …

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