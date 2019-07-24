وكالة ناسا تكشف عن اقتراب 3 نيازك ضخمة من الارض

2019/07/24 | 17:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ووفقا للمركز، فإن النيزك "2015 HM10" سيكون أول من يقترب من الأرض، ومن ثم سيتبعه النيزك "2019 OD"، حيث سيقترب من الأرض بمسافة 357 ألف كيلومتر (يبعد القمر عن الأرض 384 ألف كيلومتر).

وأخيرا يأتي النيزك "2019 OE" والذي سيكون أصغر بكثير من سابقيه.

وأعلن العلماء أنه لا يوجد أي خطر على كوكب الأرض من اقتراب النيازك الثلاثة منه.

انتهى .



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