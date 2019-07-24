تحذيرات من اندلاع حرب اهلية في كركوك

2019/07/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر رئيس الجبهة التركمانية، ارشد الصالحي، اليوم الاربعاء ، من

احتمالية ان يؤدي اجراء انتخابات مجالس المحافظات في كركوك لحرب

اهلية تغير خارطة العراق الجغرافية والسياسية.

وقال الصالحي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن الانتخابات ستجري

في كركوك شريان العراق النفطي، اما ستكون سببا في

الحفاظ على الوضع السياسي في العراق اذا دققت سجلات الناخبين قبل

انتخابات مجلس محافظة كركوك، او ستكون مفتاح الحرب الاهلية لا سمح

الله لتتغير خارطة العراق الجغرافية والسياسية اذا تم ابقاء السجلات

المزورة دون تدقيق".

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